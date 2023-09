Miguelito é expulso, e Santos perde para a Ferroviária pelo Paulistão sub-20

Nesta quarta-feira, o Santos perdeu por 1 a 0 para a Ferroviária, fora de casa, pela sexta rodada do Campeonato Paulista sub-20. Com o resultado, o Peixe fica na segunda colocação do grupo 25, ainda dentro da zona de classificação às quartas de final.

Os mandantes abriram o placar logo aos seis minutos do primeiro tempo, com Cauã Silva. Na etapa final, Miguelito acabou sendo expulso após exagerar na reclamação com a arbitragem.

O Alvinegro Praiano volta a campo na quarta-feira, contra o EC São Bernardo, no Estádio Baetão, em São Bernardo do Campo (SP). A partida vale pela penúltima rodada desta terceira fase do Estadual e tem início marcado para as 15 horas (de Brasília).