Marrocos irá sediar a Copa Africana das Nações em 2025

Na manhã desta quarta-feira, a Confederação Africana de Futebol (CAF) anunciou que o Marrocos será o país-sede da próxima Copa Africana das Nações (CAN) em 2025.

"Marrocos vai acolher a 35ª edição da TotalEnergies CAF Africa Cup of Nations 2025, anunciou o Comitô Executivo. A decisão foi tomada durante reunião do Comitê Executivo da CAF nesta quarta-feira", escreveu a entidade africana reunida em Cairo, no Egito.

Esta será a segunda vez que o país do Norte da África sediará a competição. A primeira Copa Africana das Nações disputada em solo marroquino aconteceu em 1988.