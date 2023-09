Mariano projeta duelo com o Inter pelo Brasileirão e fala sobre reencontro com Coudet: "Muito respeito"

O lateral-direito Mariano concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira, na Cidade do Galo. Durante a conversa, o defensor projetou o duelo com o Internacional pelo Campeonato Brasileiro e falou sobre o primeiro reencontro com Eduardo Coudet desde que o técnico deixou o Atlético-MG.

"Sabemos que o futebol hoje é visto muito na parte tática e técnica. É importante tem um parâmetro de como a equipe adversária joga. Já estamos trabalhando, essa semana foi em cima do Internacional, dos seus jogadores e da maneira que jogam. Sabemos também por ser um ex-treinador nosso, conhecemos sua filosofia de jogo e estamos nos preparando. Vamos tentar voltar de Porto Alegre com objetivo de somar um ou três pontos para cumprir nosso objetivo na parte de cima da tabela", disse o atleta em entrevista coletiva.

"Para mim, vai ser um reencontro normal como qualquer outro. Na minha parte, não vejo nada demais. Vamos até lá buscar somar pontos pois sabemos da importância do jogo. Mas sempre com muito respeito aos meus ex-treinadores com quem já trabalhei e com o Coudet não será diferente. Dentro do campo, é ele defendendo o lado dele e eu defendendo o meu", completou.