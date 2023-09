Mariano avalia boa fase do Atlético-MG e nega conversas por renovação: "Um dia após o outro"

O lateral-direito Mariano concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira, na Cidade do Galo. Durante a conversa, o defensor avaliou o bom momento que o Atlético-MG vive na temporada e falou sobre como está o andamento para uma possível renovação de contrato, além de comentar sobre possibilidade de aposentadoria.

"A gente vem numa boa sequência em busca do nosso objetivo: estar lá em cima (na tabela) e brigar pela vaga direta na Libertadores jogo a jogo. É importante também que a gente não vem sofrendo gols. Estamos no caminho certo para que, no final da temporada, a gente possa comemorar. Claro que não é o que a gente queria, queríamos brigar por títulos, mas esse é nosso objetivo hoje", disse o atleta em entrevista coletiva.

"No momento não penso (em aposentadoria). Creio que ainda tenho muita coisa para apresentar no futebol. Ainda não teve nenhuma conversa (sobre renovação) nem da minha parte nem do clube. Mas eu entendo. Sei que nesse momento da carreira tem essa questão de tempo e de um dia após o outro, mas estou bem tranquilo e consciente do trabalho que venho fazendo aqui no Atlético-MG. Se não vier a acontecer (renovação), vou sair tranquilo e com a cabeça erguida", completou.