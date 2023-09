Marcos Rocha elogia preparação contra o Boca Juniors e pede Palmeiras "tranquilo e alegre" na Libertadores

Experiente defensor do Palmeiras, Marcos Rocha deve figurar no time titular de Abel Ferreira para o decisivo confronto pela Libertadores, contra o Boca Juniors, pela partida de ida das semifinais da competição continental. O duelo será às 21h30 (de Brasília) de quinta-feira, no Estádio La Bombonera.

Justamente pela longa trajetória no futebol, o lateral direito destacou o quão o embate contra a equipe xeneize é especial.