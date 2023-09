Luxemburgo explica ausência de Rojas e diz que faltou "contundência" ao Corinthians contra Fortaleza

O técnico Vanderlei Luxemburgo, em entrevista coletiva, explicou a ausência de Matías Rojas no duelo diante do Fortaleza, pela ida da semifinal da Copa Sul-Americana. O treinador também entendeu que "faltou contundência" para que a equipe saísse com o resultado positivo de Itaquera. Os times ficaram no 1 a 1, com gols de Zé Welison e Yuri Alberto.

"Matías (Rojas) não veio para o jogo porque o departamento médico vetou, simples. Quem deixaria ele fora do jogo se não tivesse uma lesão? Ele apareceu no treinamento, mas não reuniu condições de ir para o jogo", disse Luxa. O meia paraguaio vem sofrendo com problemas físicos desde que foi contratado pelo Timão.

Sobre o desempenho do Corinthians, Luxa entendeu que o time trabalhou bem a bola e que o gol sofrido de bola parada condicionou a partida. Na visão do treinador, faltou o Alvinegro ser mais "contundente".