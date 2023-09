Juventude lança livro comemorativo em alusão aos 110 anos do clube

Na última terça-feira, o Juventude divulgou o lançamento de um livro em comemoração ao 110º aniversário do clube, em cerimônia realizada sob a presença dos torcedores no estádio Alfredo Jaconi. Intitulado "110 anos: Coração Verde e Alma Jaconera", o material traz histórias dos principais personagens que evidenciaram a trajetória da equipe.

As páginas são assinadas pelo torcedor, escritor e historiador Francisco Michielin, e detalham a narrativa dos 195 atletas que marcaram época no clube, divididos em 110 forças. Além disso, também documenta as conquistas esportivas do time. Nenê, ex-Vasco e que está no atual elenco do Juventude, é um dos homenageados.

Também foi apresentado aos torcedores o lançamento de 110 kits exclusivos, de edição limitada, contendo uma camisa oficial com personalização única, uma flâmula comemorativa e a obra em si. Por padrão, as caixas dos kits especiais são verdes.