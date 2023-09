Joia do Botafogo, Matheus Nascimento desperta interesse de clube inglês

O Botafogo tem visto o jovem Matheus Nascimento ser alvo de clubes de fora do Brasil nas últimas janelas de transferências. No entanto, mesmo sem ter tantas chances com Bruno Lage, a diretoria negou o assédio e manteve o atleta.

Só que de acordo com o portal Fichajes.net, especializado em transferências, o jogador será novamente cobiçado no fim do ano. Isso porque o West Ham, da Inglaterra, está interessado no atacante.