Inter de Milão sofre virada e perde vantagem na liderança do Italiano; Napoli vence e se aproxima do G4

Também nesta quarta-feira, o Napoli conseguiu uma vitória importante sobre a Udinese, no Estádio Diego Armando Maradona. Os atuais campeões do Campeonato Italiano venceram por 4 a 1, com gols de Zielinski, Osimhen, Kvaratskhelia e Simeone. Lazar Samardzic marcou para os visitantes.

O primeiro gol do Napoli saiu a partir de um pênalti, cobrado e convertido por Piotr Zielinski aos 18 minutos do primeiro tempo. Aos 39, os mandantes voltaram a marcar com Victor Osimhen. O atacante recebeu na cara do gol e tocou na saída do goleiro.

No segundo tempo, Kvaratskhelia ampliou a vantagem aos 28 minutos com um golaço. O atacante recuperou a posse na saída de bola da Udinese e já saiu na cara do gol. Depois de dar um leve toque por cima do goleiro, o jogador completou para a meta vazia. Pouco depois, aos 35, os visitantes empataram após bela jogada de Samardzic, que deixou um adversário no chão e estufou as redes. Por fim, Simeone marcou aos 37 com uma cabeçada.

O Napoli não vencia há três rodadas. Neste período, perdeu uma vez e empatou duas. A vitória desta quarta-feira levou a equipe para a quinta colocação, com 11 pontos, um a menos que a Atalanta, primeira equipe do G4.