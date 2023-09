Gil e Fábio Santos lamentam empate do Corinthians na Sul-Americana: "Queríamos abrir vantagem"

Os jogadores do Corinthians saíram de campo descontentes após o empate por 1 a 1 com o Fortaleza, na última terça-feira, na Neo Química Arena, pelo jogo de ida da semifinal da Sul-Americana. Com o resultado, o Timão perdeu a chance de abrir vantagem no confronto.

O experiente zagueiro Gil lamentou o empate, mas ponderou a dificuldade de jogar contra o Leão do Pici.

"Nós sabíamos que ia ser um jogo muito complicado, a equipe do Fortaleza vem jogando junto há dois ou três anos. São muito bem treinados. Ficamos chateados por não ter vencido o jogo diante do nosso torcedor, poderíamos ter aberto vantagem, mas Sul-Americana é isso mesmo, ainda mais tratando-se de uma semifinal", disse o defensor.