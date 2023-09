Genoa x Roma: veja onde assistir e mais detalhes da partida pelo Campeonato Italiano

A sexta rodada do Campeonato Italiano se encerra nesta quinta-feira. Após o empate fora de casa contra o Torino, a Roma segue com sua sequência como visitante e enfrenta o Genoa, às 15h45 (de Brasília), no Estádio Luigi Ferraris, em Genoa.

Onde assistir: A partida será transmitida pelo canal por assinatura ESPN 2 e também pela plataforma de streaming Star+.

Os visitantes não começaram bem a temporada. Apesar de vir de dois jogos consecutivos pontuando, a Roma ainda está na parte de baixo da classificação da Serie A Tim. O time da capital italiana figura na 14ª posição, com apenas cinco pontos conquistados até o momento.