Gabriel Sara analisa duelo com brasileiros em jogo da Copa da Liga Inglesa

Um dos destaques do Norwich desde a temporada passada, o meia Gabriel Sara se prepara para um desafio importante nesta quarta-feira. Sua equipe, que disputa a segunda divisão inglesa, enfrenta o Fulham, um dos integrantes da Premier League, em duelo pela Copa da Liga Inglesa.

O adversário do Norwich conta com vários brasileiros no elenco: Andreas Pereira (ex-Flamengo), Willian (ex-Corinthians), Carlos Henrique (ex-Benfica) e Rodrigo Muniz (ex-Flamengo).