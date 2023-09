Gabigol é multado pela Conmebol por protestos contra a arbitragem após queda do Flamengo na Libertadores

O Flamengo foi eliminado nas oitavas de final da Libertadores, há pouco mais de um mês. No entanto, o atacante Gabigol só foi punido pela Conmebol nesta quarta-feira por conta de protestos contra a arbitragem após a derrota contra o Olimpia-PAR.

O jogador foi multado em 20 mil dólares, R$ 99,4 mil, por uma fala criticando a atuação do árbitro durante a partida. Gabigol apontou que o colombiano Wilmar Roldán cometeu diversos erros durante o jogo e insinuou que o Flamengo teria sido roubado.

"É ruim falar isso, porque, quando perde, você quer falar do juiz, parece que você está chorando. O juiz inverteu as faltas, expulsou nossos treinadores. A Conmebol é aqui do lado. São muitas coisas que acontecem na Libertadores. Vocês sabem, porque estão aqui fora do campo, faltas invertidas, falta no Wesley no terceiro gol. São muitas que acontecem. Falar sobre isso agora parece que está chorando. Então, acho que foram muitos erros nossos, mas creio eu que foi um roubo muito grande", disse o camisa 10 logo após o Flamengo ser derrotado por 3 a 1, no Paraguai.