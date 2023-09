Fortaleza se torna o melhor ataque da Copa Sul-Americana; veja os números

O gol marcado por Zé Welison no empate de 1 a 1 contra o Corinthians foi importante para deixar o Fortaleza em uma boa situação para o jogo de volta. O tento marcado pelo volante também deixou o time como o melhor ataque desta edição da Sul-Americana.

Ao todo, o Fortaleza balançou as redes 25 vezes, mesmo número dos já eliminados Bragantino e Estudiantes. A diferença é que a equipe cearense é a única que chegou às semifinais e tem chances de avançar até a decisão, podendo aumentar ainda mais a vantagem.

No geral, a campanha do Leão do Pici é outro ponto positivo. Em 11 jogos até aqui, os comandados de Juan Pablo Vojvoda conseguiram oito vitórias, dois empates e uma derrota, somando 78,8% de aproveitamento. Na fase eliminatória, o time não foi derrotado nenhuma vez.