Fernando Lázaro comanda treino do Corinthians no CT após demissão de Luxemburgo

O elenco do Corinthians se reapresentou no CT Dr. Joaquim Grava nesta quarta-feira, um dia após o empate por 1 a 1 com o Fortaleza, pela semifinal da Sul-Americana. Os jogadores foram surpreendidos com a notícia da demissão do técnico Vanderlei Luxemburgo.

Sem Luxa, o treino do Timão foi comandado pelo interino Fernando Lázaro e por Mauro da Silva, da comissão técnica permanente do clube. Sendo assim, a equipe já iniciou a preparação para o clássico diante do São Paulo, que ocorre no sábado, pelo Campeonato Brasileiro.

As atividades do dia começaram com um regenerativo para os atletas que atuaram por mais de 45 minutos na última partida. Já os demais fizeram uma ativação física na academia e seguiram para o aquecimento no gramado.