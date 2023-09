Exames detectam lesão em Mbappé, que faz trabalhos internos no PSG; Nuno Mendes passará por cirurgia

O atacante Kylian Mbappé teve uma leve entorse no tornozelo detectada após exames feitos nessa manhã. Com isso, o atleta realizou trabalhos internos no Paris Saint-Germain e passará por uma nova bateria médica para saber mais a fundo a real gravidade da lesão.

A contusão aconteceu durante a vitória do PSG sobre o Olympique de Marselha no último domingo, pelo Campeonato Francês. O camisa 10 do clube parisiense sentiu a região afetada e precisou ser substituído ainda no primeiro tempo, preocupando a comissão técnica e seus torcedores.

Por se tratar de uma lesão inicialmente leve, a expectativa do técnico Luis Enrique é de ter Mbappé à disposição ao menos para o jogo diante do Newcastle no dia 4 de outubro, às 16 horas (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo F da Champions League. A presença do atacante para o duelo desse sábado contra o Clermont, pelo torneio nacional, é praticamente descartada.