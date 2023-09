Ex-técnico do Cruzeiro, Pepa está a caminho do Catar, diz site

Nesta quarta-feira, o portal português OJogo afirmou que o ex-treinador do Cruzeiro Pepa está a caminho do Catar para assinar contrato com o Al-Ahli SC. O clube, que tem como grande estrela o alemão Julian Draxler, não começou bem a temporada e perdeu todos os cinco jogos disputados até o momento.

Com isso, o então técnico da equipe, o montenegrino Nebojsa Jovovic, deixou o cargo, que deve ser ocupado por Pepa. O Português está sem clube desde que foi demitido pelo Cruzeiro no dia 29 de agosto, há quase um mês. Ainda de acordo com o OJogo, o treinador irá viajar "dentro das próximas horas" para o Catar.

Pepa passou pelo Oriente Médio como treinador de julho de 2022 até janeiro de 2023, quando comandou o Al-Tai, da Arábia Saudita, por 15 partidas. Após isso, em março, o português de 42 anos foi contratado pelo Cruzeiro e comandou a Raposa por 25 jogos, acumulando sete vitórias, oito empates e dez derrotas. Quando foi demitido, o clube mineiro estava em uma sequência de sete jogos sem vencer.