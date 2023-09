Ex-Milan, Gattuso é anunciado como treinador do Olympique de Marselha

Nesta quarta-feira, o Olympique de Marselha anunciou o ex-jogador Gennaro Gattuso como novo treinador. O ídolo do Milan estava sem clube desde que foi demitido do Valencia, no início de janeiro.

Essa será a sua nona experiência no cargo. Além do clube espanhol, ele teve passagens por Sion, da Suíça, Palermo, Milan Primavera, Milan e Napoli. O único título foi a Copa da Itália 2019/20, pelo time da cidade de Nápoles.

Diferentemente do currículo como jogador. Com passagem de destaque pelo Milan, Gattuso conquistou duas vezes a Liga dos Campeões, dois Campeonatos Italianos, uma Copa da Itália, duas Supercopas da Europa, duas Supercopas da Itália e um Mundial de Clubes. Pela Itália, o ex-volante conquistou a Copa do Mundo 2006.