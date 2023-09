Ex-Flamengo, Rodinei é o vice-líder em assistências do Olympiacos desde sua estreia no clube; veja números

No entanto, se o brasileiro é importante para o ataque, na defesa também não deixa a desejar neste início no futebol da Europa. Nos 31 jogos disputados, o defensor recuperou 155 bolas e fez 59 desarmes, contribuindo muito também para a parte defensiva do Olympiacos.

Rodinei rumou para solo europeu em dezembro do ano passado. O lateral direito assinou com o Olympiacos após deixar o Flamengo próximo ao fim de seu contrato. O vínculo do jogador de 30 anos com a equipe grega vale até o meio de 2025.

Com a camisa do Rubro-Negro carioca, o atleta conquistou quatro títulos: duas Libertadores (2019 e 2022), uma Copa do Brasil (2022) e um Campeonato Brasileiro (2019).

O Olympiacos de Rodinei volta aos gramados já no próximo domingo. Fora de casa, o time enfrenta o Giannina, no Estádio Zosimades, às 14h30 (de Brasília), pela sétima rodada da Super Liga Grega.