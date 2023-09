Escalação do São Paulo: Dorival aposta em reservas para retomada no Brasileirão

A escalação do São Paulo para enfrentar o Coritiba, nesta quarta-feira, no Morumbi, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, conta com os jogadores considerados "reservas". Após o título da Copa do Brasil conquistado no último fim de semana, o técnico Dorival Júnior decidiu preservar os principais nomes do elenco que estiveram em campo contra o Flamengo.

Apesar de serem poupados, Calleri, Lucas e companhia ficarão como opções no banco, caso haja necessidade de Dorival Júnior fortalecer sua equipe em busca do resultado positivo, que é de extrema importância para o São Paulo começar a sua reação no Campeonato Brasileiro.

A escalação do São Paulo para encarar o Coritiba conta com Jandrei; Nathan, Diego Costa, Alan Franco e Welington; Luan, Gabriel Neves, James Rodríguez e Michel Araújo; Juan e Luciano.