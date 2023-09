Palmeiras: Abel comanda treino na Argentina para jogo contra Boca; veja provável time

O Estádio Nuevo Gasómetro, casa do San Lorenzo, serviu de palco para o último treino do Palmeiras antes do duelo contra o Boca Juniors. Nesta quarta-feira (27), na Argentina, Abel Ferreira encerrou os trabalhos do Alviverde para o primeiro embate das semifinais da Libertadores.

Segundo o Verdão, o técnico português trabalhou movimentações táticas e, na sequência, comandou um recreativo.

"É uma sequência muito grande de jogos, e agora foi uma semana boa para trabalhar. Pudemos ajustar o que precisávamos para não cometer erros de jogos anteriores. Nosso time está muito focado e concentrado para fazer uma grande partida e esperamos estar em uma boa noite para buscar o resultado positivo", afirmou Rony.