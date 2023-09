Entenda por que o Santos quer mudar CT da base e veja locais visitados

Mas por que sair de Santos? Rueda alegou que procurou muito por terrenos na cidade, mas não conseguiu encontrar nenhum que agradasse, seja por falta de dinheiro ou estrutura.

"Pesquisamos por dois anos, estávamos quase desistindo, tudo tinha que comprar e não temos dinheiro. Aí veio a área de Praia Grande sob permuta. A diferença entre os terrenos é de aproximadamente R$ 17 milhões. Esse valor teria que ser investido no novo CT para equalizar os valores", declarou o mandatário.

Além disso, o presidente mostrou preocupação com a falta segurança. Na sua visão, o CT Meninos da Vila está em uma área perigosa, com aumento de violência, com com tiroteios e operações policiais frequentes, afetando a segurança física e emocional dos funcionários.

"O que assusta é a parte da segurança. Não é exagero. Teve tiroteio a cada 15 dias, a molecada abaixou e foi retirada de lá", pontuou Andres Rueda.

Desta forma, uma comissão disciplinar percorreu cidades da Baixada Santista para encontrar um espaço ideal. Na opinião dos santistas, o que mais agradou foi em Praia Grande.