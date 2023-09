Em vídeo gravado por John Textor, Botafogo anuncia treino aberto para a torcida neste sábado no Nilton Santos

TREINO ABERTO! John Textor envia mensagem de confiança, reforça apoio incansável dos alvinegros durante toda a temporada e anuncia treinamento aberto para a torcida neste sábado (30), no Estádio Nilton Santos! Todos juntos em nossa casa! VAAAMOS, FAMÍLIA! ??

? Abertura dos... pic.twitter.com/DCUHd7uHki

? Botafogo F.R. (@Botafogo) September 27, 2023





"Encontrei torcedores ao redor de todo o Brasil, conheço torcedores de outros times que me dizem que seus pais e avós, todos são parte da família Botafogo. Então, você não está sozinho, mas só podemos confiar uns nos outros. Temos que trazer o campeonato para casa, para a nossa família, com o mesmo amor e apoio que vocês mostraram durante todo o ano. Tem a música que ficou famosa e diz: 'vou te apoiar até o final'. Bem, é isso que temos que fazer. Vai ser difícil, eles estão vindo atrás da gente, mas nós vamos fazer isso, com o seu apoio e amor, e com trabalho duro do técnico Bruno [Lage], do staff do futebol, do time. Eles mostram seu amor por vocês todos os dias no campo de futebol, vocês sabem que eles estão trabalhando duro", continuou, antes de convocar os torcedores a seguirem apoiando o elenco.