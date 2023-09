Em áudio divulgado pela Conmebol, VAR não vê falta em gol do Fortaleza contra o Corinthians

A Conmebol divulgou nesta quarta-feira os áudios da cabine do árbitro de vídeo do jogo entre Corinthians e Fortaleza, primeiro jogo pelas semifinais da Sul-Americana. O gol do Fortaleza no empate em 1 a 1 chegou a ser anulado pelo juiz em campo, mas corrigido após revisão.

No lance, o volante Zé Welison sobe nas costas do lateral Fábio Santos para desviar de cabeça para as redes. Para o árbitro Esteban Ostojich, houve uma carga do atleta do Fortaleza na jogada, mas o VAR Leodán González chamou o uruguaio na cabine para uma segunda interpretação do lance.

"Não vejo intensidade. Para mim, esse braço não o desestabiliza", afirmou o VAR sobre o braço de Zé Welison nas costas de Fábio Santos.