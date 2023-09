Renato Augusto alcança liderança de assistências do Corinthians em 2023

Renato Augusto conseguiu marcas importantes ontem (26), no empate do Corinthians contra o Fortaleza, pela ida da semifinal da Copa Sul-Americana. O meia fez sua partida de número 100 na Neo Química Arena e ainda alcançou a liderança do ranking de assistências do time em 2023, igualando Fagner.

O camisa 8 passou a ser o nono jogador na história do Corinthians a completar 100 jogos no palco de abertura da Copa do Mundo de 2014. Recentemente, contra o Botafogo, Fábio Santos alcançou esse número. Cássio (279), Fagner (253), Gil (167), Romero (118), Jadson (112), Gabriel (110) e Mateus Vital (108) também fazem parte da lista.

Além de conseguir esse número importante, Renato Augusto foi crucial no empate em 1 a 1 com o Leão do Pici. O meia deu o passe que acabou em gol de Yuri Alberto, deixando tudo igual para os mandantes. Assim, Renato chegou a oito assistências na temporada, igualando o lateral-direito Fagner. O próprio Yuri vem logo atrás, com seis.