Dupla do Santos visita escola municipal e "convoca" crianças para treino aberto na Vila

Nesta quarta-feira, o lateral esquerdo Kevyson e o atacante Weslley Patati foram até uma escola municipal em Santos para realizar uma ação com as crianças e incentivá-las a acompanhar o treino aberto de sábado, que será realizado na Vila Belmiro, às 10 horas (de Brasília).

A ação foi elaborada entre o Peixe e a Secretaria de Educação da cidade. A ideia partiu do coordenador de futebol do clube, Alexandre Gallo, com o apoio do departamento de comunicação.