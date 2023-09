Dorival revela papo com Calleri para adiar cirurgia: "Grande profissional"

Calleri lesionou o tornozelo direito em fevereiro. Na época, o atacante optou por um tratamento conservador, evitando um período ainda maior de recuperação. Porém, isso fez com que ele tivesse lidar com dores e limitações durante toda a temporada.

Há quem pense que, com o título da Copa do Brasil, a missão de Calleri em 2023 estaria concluída. Mas, não para Dorival Júnior. O atacante argentino só será operado depois de alcançar um segundo objetivo.

"Nós conversamos bastante a respeito e a partir do momento em que estivermos mais tranquilos no Campeonato Brasileiro, aceleraremos o processo. Ele terá que fazer uma intervenção [cirúrgica], com certeza", concluiu Dorival.

É por isso que no próximo sábado, às 18h30 (de Brasília), contra o Corinthians, no Morumbi, Calleri tem boas chances de ser titular. Para quem já atuou no sacrifício em boa parte da temporada, mais alguns jogos não deverão fazer tanta diferença.