Diego Costa aprova atuação dos reservas do São Paulo: 'Soubemos nos portar'

Diego Costa saiu satisfeito com a atuação dos reservas do São Paulo após a vitória por 2 a 1 sobre o Coritiba, nesta quarta-feira, no Morumbi, em duelo atrasado válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Tricolor se afastou da zona de rebaixamento, abrindo seis pontos de vantagem para o Bahia, primeiro integrante do Z4, e agora pode respirar aliviado após a conquista da Copa do Brasil no último fim de semana.

"Acho que começamos bem o jogo, conseguimos fazer gols, alguns impedidos, mas abrimos o placar. Em uma saída de bola acabamos sofrendo o gol, mas num todo acho que fomos bem, soubemos nos portar mesmo depois de um jogo que exigiu muito do psicológico, do físico. Saímos com três pontos para subir na tabela e continuar no Brasileiro", disse Diego Costa ao Premiere.