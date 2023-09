Damian Lillard vai para o Milwaukee Bucks em troca envolvendo três times

Nesta quarta-feira, o Portland Trail Blazers enfim trocou a superestrela Damian Lillard, uma das maiores novelas da NBA antes do início da nova temporada, programado para o dia 24 de outubro. O armador foi enviado para o Milwaukee Bucks, de Giannis Antetokounmpo, em uma troca envolvendo três equipes, segundo o repórter norte-americano Adrian Wojnarowski.

Os Bucks vão receber apenas Damian Lillard, enquanto os Blazers ficam com Jrue Holiday, Deandre Ayton, Toumani Camara, uma escolha de primeira rodada (2029) e uma pick swap. O terceiro time desta troca, que é o Phoenix Suns, termina o acordo com Jusuf Nurkic, Nassir Little, Keon Johnson e Grayson Allen.

Damian Lillard estava com o Portland Trail Blazers há 11 anos, desde a temporada 2012-13, quando foi draftado para a NBA. Em sua carreira, o armador tem média de 25,2 pontos, 6,7 assistências e 4,2 rebotes por jogo. Só na temporada passada, sua média de pontos foi 32,2, a maior marca de sua carreira em um único ano.