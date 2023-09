Cuiabá anuncia rescisão do contrato com meia uruguaio Pablo Ceppelini

O Cuiabá utilizou suas redes sociais para informar a rescisão do contrato com o meio-campista Pablo Ceppelini, de 32 anos. O uruguaio foi contratado em janeiro e tinha vínculo válido até o fim da atual temporada.

Na publicação, o Dourado não informa o motivo que culminou no rompimento com o uruguaio. Em nota curta, o clube apenas agradeceu ao atleta pelo período em que vestiu a camisa e desejou boa sorte no "decorrer da carreira".

"O Cuiabá informa a rescisão de contrato com o meia Pablo Ceppelini. O clube agradece ao atleta uruguaio pelo período que vestiu a camisa do Dourado e deseja boa sorte no decorrer da carreira", escreveu a equipe mato-grossense em sua conta no X, antigo Twitter.