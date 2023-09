Cria da Academia, David Kauã projeta Derby pelo Paulistão sub-20: "Clássico nunca é fácil"

David Kauã completou o placar do Derby da última sexta-feira (22). Em jogo válido pela terceira rodada da terceira fase do Campeonato Paulista sub-20, na Fazendinha, Kauan Santos também marcou dois golaços ? um olímpico, inclusive ? para ajudar o Palmeiras a vencer Corinthians: 3 a 0.

Pela competição estadual, a equipe palestrina terá novamente pela frente o Corinthians, nesta quarta-feira (27), às 16h (de Brasília), no Estádio Municial de Santana de Parnaíba. David Kauã falou sobre o clássico passado e já tratou de projetar o próximo.

"Feliz demais com o gol no clássico, e poder contribuir com o time em mais uma vitória. A equipe toda teve uma grande atuação para conseguir três pontos importantes para nossa campanha no Paulista. Agora vamos seguir trabalhando para seguir bem nessa fase e conseguir nossa classificação", afirmou a Cria.