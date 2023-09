Corinthians não recebe sinalização de Tite e mira Mano Menezes

Mano Menezes é a bola da vez no Corinthians. O técnico de 61 anos de idade foi definido como alvo principal e vai ser procurado pela diretoria alvinegra nesta quinta-feira para negociar a possibilidade de assumir imediatamente. O Timão, inclusive, vislumbra a ideia de Mano comandar a equipe já no clássico com o São Paulo, agendado para às 18h30 (de Brasília) deste sábado, no Estádio do Morumbi.

Tempo de contrato, condições financeiras e outras variantes ainda não foram tratadas, até por isso um encontro é visto como fundamental para a agilidade da negociação. O que há nesta noite de terça é a intenção do Corinthians em tratar com Mano Menezes. O clube está disposto a firmar um contrato com vencimento mínimo para o fim da temporada de 2024.

Mano Menezes foi demitido do Internacional em julho, depois de recusar uma proposta para assumir o Corinthians em abril. Como estava empregado naquela ocasião, o técnico preferiu não trocar de clube. O cenário, agora, é diferente.