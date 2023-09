Corinthians marca no último lance e empata com o Palmeiras pelo Paulistão sub-20

No último lance da partida, entretanto, o Timão chegou ao empate. Após cobrança de escanteio fechada, o goleiro Aranha tentou rebater e socou contra o próprio patrimônio.

O Timãozinho segue em má fase na terceira fase do Estadual, com três derrotas (3 a 1 para o Água Santa, 2 a 1 para a Portuguesa e 2 a 0 contra o Palmeiras). A situação da equipe de Danilo na competição, agora, ficou ainda mais difícil ? mas segue viva.

O Palmeiras, por sua vez, continua na liderança do grupo 23 com dez pontos conquistados ? já haviam vencido a Portuguesa (2 a 1) e o Água Santa (4 a 1), além do próprio Timão.