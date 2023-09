Corinthians anuncia a demissão de Vanderlei Luxemburgo

No banco de reservas do Timão, Luxemburgo foi eliminado na semifinal da Copa do Brasil. Ele deixa o clube na 10ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 30 pontos, cinco a mais que o Bahia, primeiro time dentro da zona do rebaixamento.

Com a saída de Luxemburgo, a comissão técnica permanente do Corinthians comandará o treino desta tarde. O time volta a campo no sábado, contra o São Paulo, às 18h30 (de Brasília), no Morumbi, pela 25ª rodada do Brasileirão.

Veja a nota do Corinthians na íntegra

O Sport Club Corinthians Paulista informa que, a partir desta quarta-feira (27), o técnico Vanderlei Luxemburgo e sua comissão técnica não comandam mais a equipe principal masculina de futebol.