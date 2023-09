Confira o que mudou no novo projeto da reconstrução da Vila Belmiro

O Santos assinou nesta quarta-feira o memorando de entendimento (MOU) com a WTorre para a construção da nova Vila Belmiro. O projeto precisou sofrer algumas alterações para caber no bolso do Peixe.

A principal mudança está na cobertura da arena. Antes, parte do gramado também era coberto. Agora, por questões econômicas, a cobertura foi bem reduzida, mas ainda cobre 100% das arquibancadas.

Além disso, haverá apenas uma laje de estacionamento, com possibilidade de construção de mais uma no futuro. A primeira versão do projeto previa três andares.