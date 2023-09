Confira informações e regras do treino aberto do Santos na Vila Belmiro

Pessoas PCD/PMR (Pessoa com Mobilidade Reduzida) e PCD/PCR (Pessoa em Cadeira de Rodas) entrarão pelo Portão 7/8.

Não será autorizado o acesso de menores de idade que não estejam acompanhados por um responsável maior de idade.

As regras de acesso serão as mesmas praticadas nas partidas, ou seja, não poderá entrar na Vila Belmiro com fogos de artifício ou sinalizadores, além de hastes de bandeiras e balões em geral.

O treino aberto será o último antes da decisão contra o Vasco. O embate está marcado para domingo, às 16 horas (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No momento, o Peixe está no 18º lugar do Brasileirão, com 24 pontos, dois a menos que o Cruzmaltino, que está em 15º.