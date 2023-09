Com um a menos, Fluminense busca empate contra o Inter pela semifinal da Libertadores

As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira, no Beira-Rio, para definir o classificado para a final. Quem vencer avança para a decisão. Uma nova igualdade leva o confronto para os pênaltis. O vencedor deste embate pegará Palmeiras ou Boca Juniors na grande decisão.

O jogo entre Fluminense e Internacional

O Fluminense tentou esboçar uma pressão no começo, mas viu o Internacional explorar os contra-ataques rapidamente. Tanto que aos quatro minutos, os gaúchos já haviam assustado com Enner Valencia e Maurício. Só que os tricolores do Rio de Janeiro responderam em jogada individual de Keno.

O confronto seguia aberto no Maracanã. O Internacional quase marcou aos nove minutos, com Valencia. O equatoriano chutou cruzado e parou em grande defesa de Fabio. Só que no ataque seguinte, Cano recebeu passe na área e finalizou para a rede para abrir o placar para o Fluminense.

O gol tranquilizou o Fluminense e ligou o alerta no Internacional. Com isso, o jogo diminuiu em intensidade. Somente aos 19 minutos, os donos da casa criaram boa chance, com Keno. Mais uma vez, Rochet salvou os gaúchos. A resposta dos visitantes veio em seguida. Alan Patrick recebeu passe na área e chutou em cima de Fábio. Depois, Wanderson foi lançado e também parou no goleiro carioca.