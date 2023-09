Com retorno de Ganso, Diniz tem dúvidas para escalar Fluminense contra o Internacional

O Fluminense inicia a disputa por uma vaga na final da Libertadores nesta quarta-feira. Os tricolores recebem o Internacional, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelas semifinais.

O técnico Fernando Diniz contou com os principais jogadores do elenco na preparação para o jogo. Com isso, o comandante tricolor ficou com uma dúvida na escalação titular.

O meia Ganso se recuperou do problema que o tirou dos últimos jogos. No entanto, o experiente jogador pode começar a partida contra o Inter como opção no banco de reservas.