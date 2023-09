Com portões fechados e volta de Renato Gaúcho, Grêmio faz treino tático de olho em duelo contra o Fortaleza

Para esta partida do Brasileirão, o Grêmio terá o retorno de três jogadores. Kannemann, voltando de suspensão, e Geromel e Carballo, que estão recuperados de suas respectivas lesões, ficam à disposição. O comandante, porém, terá também três desfalques: tratam-se de Villasanti, expulso contra o Palmeiras, e Rodrigo Ely e Cuiabano - ambos fora por lesão.

O Grêmio retorna ao gramado do CT Luiz Carvalho para fazer seu penúltimo treino, que será novamente com portões fechados, na manhã desta quinta-feira. Concluídas as atividades, elenco e comissão técnica embarcam em vôo fretado para Fortaleza no fim da tarde. Na sexta-feira, já no Ceará, o grupo finaliza a preparação sob o comando de Renato Gaúcho.

Grêmio e Fortaleza jogam no próximo sábado, às 16 horas (de Brasília), na Arena Castelão, em partida válida pela 25ª rodada da Série A do Brasileirão. Se vencer, o clube de Porto Alegre pula para a vice-liderança e coloca pressão no Palmeiras, que joga no domingo, fora de casa, contra o Red Bull Bragantino.

O Tricolor gaúcho ocupa, neste momento, a terceira posição do torneio nacional, com 44 pontos conquistados após 24 rodadas. Os comandados de Renato Gaúcho chegam confiantes para o embate após vencer o Palmeiras, na Arena do Grêmio, por 1 a 0. O Fortaleza, por sua vez, figura na oitava posição, com 38 marcadores.