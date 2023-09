Com atletas que atuam no Brasil, Seleção feminina é convocada para treinos visando o Pan-Americano

A CBV anunciou nesta quarta-feira as jogadoras convocadas para disputar o Pan-Americano com a Seleção feminina de vôlei. As 18 jogadoras, que atuam na Superliga, se apresentarão em Saquarema no próximo dia 9 para iniciarem os treinamentos. A competição será disputada entre os dias 21 de outubro e 4 de novembro, no Chile.

Apesar da lista conter 18 nomes, apenas 12 poderão ser mantidos para a disputa do Pan-Americano, em que o técnico Paulo Coco comandará a equipe. Com isso, seis atletas serão dispensadas. A tendência é que a inscrição final do Brasil contenha quatro ponteiras, três centrais, duas levantadores, duas opostas e uma líbero.