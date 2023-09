Com assistência de Joelinton, Newcastle passa pelos reservas do Manchester City na Copa da Liga

Nesta quarta-feira, o Manchester City visitou o Newcastle no St. James Park pela terceira rodada da Copa da Liga Inglesa e perdeu por 1 a 0. Alexander Isak marcou o único gol do confronto no começo do segundo tempo, com assistência de Joelinton.

Para este jogo, a equipe do City contou principalmente com seus reservas. Em relação à escalação do último compromisso pela Premier League, contra o Nottingham Forest, apenas três jogadores (Akanji, Gvardiol e Álvarez) também iniciaram o duelo contra o Newcastle.

Com o resultado, o Newcastle está classificado para as oitavas de final da competição. O próximo adversário do clube será definido por sorteio, enquanto o Manchester City está eliminado e fica pelo caminho.