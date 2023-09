Cássio fala sobre vaias da torcida do Corinthians após empate com Fortaleza: "Está no direito dela"

O goleiro Cássio falou sobre as vaias que os jogadores e a comissão técnica do Corinthians receberam de torcedores presentes na Neo Química Arena após o empate em 1 a 1 com o Fortaleza, pela ida da semifinal da Copa Sul-Americana.

Na visão do ídolo do Timão, a torcida está no direito de protestar após o apito final, e ressaltou que em nenhum momento a Fiel deixou de incentivar os atletas ao longo da partida.

"Está no direito dela. Pagam ingresso e tem o direito. Durante os 90 minutos eles apoiaram, fizeram seu papel como sempre fizeram. A vaia, crítica depois do jogo... Importante que nossa torcida é diferente, que apoia durante o jogo. Depois do jogo, como o resultado não veio, a torcida achou correto vaiar e está no seu direito", comentou Cássio em zona mista.