Caio Alexandre lamenta empate cedido ao Corinthians e espera apoio da torcida para buscar vaga na final da Sul-Americana

As equipes voltam a se enfrentar na próxima terça-feira, dia 3 de outubro, às 21h30 (de Brasília), no Castelão. Antes disso, porém, o Leão do Pici enfrenta o Grêmio, pela 25ª rodada doBrasileirão, às 16 horas, também diante de sua torcida. Caio também enfatizou a importância do jogo pelo torneio nacional.

"Acho que não se torna uma vantagem porque como para eles não foi aqui, foi um jogo equilibrado. São duas grandes equipes, dois grandes trabalhos, então a gente espera fazer um grande jogo. Agora a gente tem um confronto difícil pelo Brasileiro, que é o Grêmio. Trabalhar e descansar durante a semana porque a gente sabe que esse confronto define muito para a gente. É nosso sonho chegar nessa final de Sul-Americana", finalizou.

O Fortaleza, atualmente, ocupa a oitava colocação do Brasileiro, com 38 pontos conquistados, cinco a menos que o adversário gaúcho, que ocupa o terceiro lugar.