Bruno Henrique no Palmeiras? Leila Pereira fala sobre possibilidade de reforço em 2024

Um dos principais nomes do Flamengo nos últimos anos, Bruno Henrique tem negociações emperradas para renovar contrato com o clube da Gávea, válido até o final deste ano. Depois de ter seu nome especulado no Grêmio, o atleta virou alvo do Palmeiras.

Com boa avaliação interna, o diretor de futebol Anderson Barros já lidera planejamento do Verdão para 2024. A tendência é que a atuação do Palmeiras no mercado de 2024 seja mais contundente. O objetivo é contratar de três a quatro reforços e o número pode aumentar em caso de eventuais e prováveis saídas.

Bruno Henrique, portanto, corresponde à postura de mercado prometida pelo Alviverde para a próxima temporada. O atacante, vale lembrar, pode assinar um pré-contrato com qualquer clube.

O Flamengo quer renovar com o atacante, mas as partes ainda não conseguiram chegar a um acordo.

Abel Ferreira, evidentemente, gosta do futebol de Bruno Henrique. Reforçar as pontas é um dos objetivos do Alviverde para 2024.

Com 32 anos de idade, Bruno Henrique conquistou duas Copas Libertadores, uma Recopa Sul-Americana, dois Campeonatos Brasileiros, duas Supercopas do Brasil, uma Copa do Brasil e três Campeonatos Cariocas com a camisa do Flamengo.