Boca Juniors x Palmeiras: informações e prováveis escalações do jogo de ida pelas semis da Libertadores

É hora de decisão pela Libertadores. Nesta quinta-feira (28), às 21h30 (de Brasília), o Palmeiras vai até o Estádio La Bombonera, em Buenos Aires, para encarar o Boca Juniors. A partida será válida pela ida das semifinais da competição continental.

Se quiser avançar à final da disputa internacional ? onde pode encarar o vencedor do embate nacional entre Fluminense e Internacional ?, o Verdão terá que fazer o que jamais conseguiu no torneio: eliminar o time xeneize no mata-mata.

Em relação ao último jogo da Libertadores ? o empate sem gols com o Deportivo Pereira, no Allianz Parque ?, Abel Ferreira voltará a contar com Gabriel Menino, que cumpriu suspensão, e Luís Guilherme, recuperado de um estiramento na coxa direita. Atuesta, em processo final de transição física, viajou com a delegação mas não deve jogar. Por outro lado, Dudu é baixa, e segue se recuperando de cirurgia no joelho.