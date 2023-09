Athletico-PR treina com foco em finalizações e jogadas de ataque para clássico contra o Coritiba no Brasileiro

O Athletico-PR fará mais três sessões de treinamentos antes do confronto contra o Coritiba. Os atletas treinarão nesta quinta-feira, farão o penúltimo treino nesta sexta-feira e encerrarão a preparação já no sábado. Concluídas as atividades, Wesley Carvalho definirá os jogadores relacionados para o clássico.

O Furacão ocupa a sexta colocação na tabela do Brasileirão, com 40 pontos conquistados em 24 partidas. A equipe chega confiante para o duelo diante do Coxa, visto que não sabe o que é perder há dez rodadas. O Coritiba, por outro lado, é o lanterna da competição, com apenas 14 pontos somados até o momento.

Athletico-PR e Coritiba se enfrentam no clássico paranaense pela 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A partida acontece neste domingo, às 16 horas (de Brasília), no estádio Couto Pereira.