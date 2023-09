Atacante do Vasco, Figueiredo vibra com vaga no Pan-Americano: "É uma honra"

O Vasco liberou o atacante Figueiredo para a disputa dos Jogos Pan-Americanos. A competição será no fim de outubro, em Santiago, no Chile.

Figueiredo perdeu espaço no elenco do Vasco com a chegada dos reforços. O atacante ficou de fora até do banco em alguns recentes jogos.

O jogador vibrou com a chance de atuar pela Seleção Brasileira, sob o comando de Ramon Menezes.