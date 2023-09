Antony volta à Inglaterra para se apresentar na polícia de Manchester, diz jornal

"Entrei em acordo com o Manchester United para tirar um período de ausência enquanto lido com as acusações feitas contra mim. Foi uma decisão mútua para evitar distrações para meus companheiros de equipe e controvérsias desnecessárias para o clube", escreveu Antony em comunicado publicado no início deste mês.

Antes disso, o portal de notícias UOL revelou prints de conversas nas quais Antony ameaça a ex-namorada, além de fotos de lesões sofridas por Gabriela. Em uma das mensagens o jogador escreve "tomara que você morra".

Em razão das acusações, o atleta acabou sendo desconvocado da Seleção Brasileira para as partidas contra Bolívia e Peru, pelas Eliminatórias, em setembro. O Manchester United também adiou o retorno de Antony aos treinamentos até que a situação se esclareça.