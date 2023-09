Ainda sem Mendoza, Santos treina no CT Rei Pelé de olho em decisão contra o Vasco

No banco de reservas, Marcelo Fernandes terá mais uma chance. O interino ganhou um voto de confiança após a vitória de 2 a 1 sobre o Bahia. O auxiliar, aliás, deve utilizar a mesma escalação contra os cariocas.

Desta forma, um possível time é com: João Paulo; Joaquim, João Basso e Dodô; Lucas Braga, Rincón, Jean Lucas, Lucas Lima e Kevyson; Soteldo e Marcos Leonardo.

O elenco alvinegro volta aos treinos na quinta-feira.

O Peixe está na 18ª colocação do Brasileirão, com 24 pontos, dois a menos que o Goiás, primeiro time fora da zona do rebaixamento. Os cariocas estão em 15º, com 26.