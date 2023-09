Vasco deixa o Z-4 do Brasileirão após quatro meses e foca em duelo decisivo com o Santos

Com a vitória sobre o América-MG por 1 a 0, na segunda-feira, em jogo atrasado da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco deixou a zona de rebaixamento pela primeira vez após quatro meses.

O Gigante da Colina entrou no Z-4 da competição no dia 20 de maio, após a derrota por 4 a 2 para o São Paulo, pela sétima rodada. Agora, exatos 129 dias depois, o clube ocupa a 15ª posição com 26 pontos, um a mais que o Bahia, primeiro time dentro da zona da degola. A retomada foi liderada, principalmente, pelo técnico Ramón Díaz e, também, pela reformulação do time após a chegada de reforços.